Der Franken hat im US-Handel vor dem erwarteten Inkrafttreten der neuen Zölle am (morgigen) Mittwoch gegenüber Euro und Dollar an Gewicht gewonnen. So fällt der Greenback gegenüber dem Franken am frühen Abend deutlich auf 0,8479 Franken nach 0,8574 Franken am Nachmittag.