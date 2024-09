Der Schweizer Franken hat am Dienstag vor der Publikation etwas an Stärke zugelegt. Mit Spannung werden an den Märkten derzeit die am Mittwoch anstehenden neuen US-Inflationsdaten erwartet, die Hinweise über die Geldpolitik der US-Notenbank geben sollen, am Donnerstag folgt zudem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).