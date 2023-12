Das Euro/Franken-Paar notiert im späten Handel bei 0,9279 Franken, nachdem es bis auf einen Tiefstwert von 0,9258 gesunken war. So tief hat er Euro zum Franken noch nie notiert - wenn man die heftigen Schwankungen in den Notierungen vom 15. Januar 2015 in der Folge der Aufhebung des Euro-Mindestkurses ausklammert. Auch der Dollar hat seinen Sinkflug zum Franken am Donnerstag fortgesetzt, mit 0,8352 kostet er weiterhin weniger als 84 Rappen.