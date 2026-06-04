Im Fokus steht zunächst die Schweizer Inflation. Ökonomen erwarten einen weiteren Anstieg der Teuerung, sehen die SNB aber noch nicht in Zugzwang. Hingegen wird von der EZB in der kommenden Woche bereits eine erste Zinserhöhung erwartet und auch die jüngst robusten US-Daten deuten laut Händlern darauf hin, dass die USA in nächster Zeit «sicher keine Zinssenkung brauchen». Die sich abzeichnenden Zinsvorteile der EU und der USA begünstigen entsprechend deren Währungen, gleichzeitig stützt der anhaltende Nahostkonflikt den Franken mit seinem Status als sicherer Hafen.