Der Franken hat am Dienstagabend gegenüber dem Euro und dem Dollar wieder etwas an Wert verloren. Aktuell notiert das Duo USD/CHF bei 0,8471, nachdem es am späten Nachmittag bis auf 0,8431 abgerutscht war. Das Währungspaar EUR/CHF steht bei 0,9374 und damit ebenfalls klar über dem Tagestief von 0,9334.