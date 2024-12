Der Franken hat über das Wochenende gegenüber Euro und Dollar nicht weiter an Wert verloren. Am frühen Montagmorgen tritt das Euro/Franken-Paar gegenüber Freitagabend bei 0,9405 mehr oder weniger auf der Stelle. Allerdings kostete der Euro am Freitagmorgen mit 0,9367 Franken noch etwas weniger.