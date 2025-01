Der Schweizer Franken hat sich über das Wochenende minim abgeschwächt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am frühen Morgen 0,9380 Franken, nachdem sie am Freitagabend noch zu 0,9364 Franken gehandelt worden war. Auch gegenüber dem US-Dollar hat der Franken leicht nachgegeben. Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,9098 nach 0,9091 am späten Freitag gehandelt.