Nach seiner jüngsten Baisse und einer Gegenbewegung am Donnerstag neigt der Dollar damit wieder zur Schwäche. Der Dollar war anfangs Woche vor allem wegen der «Grönland-Story» unter Druck gewesen. Die Ambitionen des US-Präsidenten Donald Trump auf die weltgrösste Insel seien im Markt nicht gut angekommen, hiess es in ersten Wochenhälfte.