Seit Wochenbeginn sind die Bewegungen am Devisenmarkt vor allem durch eine gewisse Dollar-Schwäche geprägt. So fiel etwa das Dollar/Franken-Paar zu Wochenbeginn zunächst unter 80 Rappen, während das Euro/Dollar-Paar wieder klar über 1,17 notierte. Diese Dollar-Schwäche begründe sich nicht nur in den Zinsperspektiven, sondern im anhaltenden Druck, der von der US-Politik auf Fed-Chef Jerome Powell ausgeübt werde, heisst es in einem Marktkommentar der Helaba.