Unsicherheiten bestünden aber immer noch in Bezug auf die Datenlage. So sei unklar, wie und in welchem Umfang die Statistiker wieder mit der Arbeit beginnen können. Vermutlich werden zahlreiche Daten gar nicht, verspätet oder nur mit grossen Unsicherheiten veröffentlicht werden. Was die Entscheidungsfindung der US-Notenbank Fed nicht vereinfachen dürfte. «Die Fed wird daher, für ihre Sitzung am 9./10. Dezember, immer noch keinen vollständigen Datensatz an offiziellen Wirtschaftsstatistiken vorliegen haben», kommentierte Bernd Weidensteiner, Volkswirt bei der Commerzbank. Aktuell sehen die Märkte die Chancen für eine weitere Senkung im Dezember bei etwa 50:50.