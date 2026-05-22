Ohne grosse Überraschungen ging auch die Amtseinführung des neuen Fed-Chefs und Trump-Vertrauten Kevin Warsh über die Bühne. In seiner Antrittsrede versprach er eine «reformorientierte» Führung. Auch Trump hob hervor, dass er sich wünsche, dass Warsh «unabhängig» handelt. Indirekt liess er aber antönen, dass er sich für die Stärkung der US-Wirtschaft tiefere Leitzinsen erhofft.