Der US-Dollar schwächte sich zur Schweizer Währung am Nachmittag leicht ab und fiel wieder knapp unter die 80-Rappen-Marke, nachdem er seit Dienstagabend leicht darüber gelegen hatte. Er notiert bei 0,7981 Franken. Händler erwarten, dass die verzögerten Beschäftigungsberichte in den USA die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank betonen würden, was den Dollar schwächen könnte.
Der Euro gab zum Franken weiter nach. So wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9241 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. In Deutschland hatten Anfang Nachmittag die «Wirtschaftsweisen» ihre nach unten korrigierten BIP-Prognosen für 2026 verkündet. Der Sachverständigenrat erwartet für Europas wichtigste Volkswirtschaft auch im kommenden Jahr keinen breit angelegten Aufschwung.
awp-robot/to/tp
(AWP)