Der US-Dollar schwächte sich zur Schweizer Währung am Nachmittag leicht ab und fiel wieder knapp unter die 80-Rappen-Marke, nachdem er seit Dienstagabend leicht darüber gelegen hatte. Er notiert bei 0,7981 Franken. Händler erwarten, dass die verzögerten Beschäftigungsberichte in den USA die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank betonen würden, was den Dollar schwächen könnte.