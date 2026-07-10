Um die Devisenmärkte zu bewegen, bräuchte es nach Ansicht der Commerzbank ein deutlich höheres Niveau des Ölpreises. Dieser ist von seinem Zwischenhoch vom Mittwoch aber bereits wieder klar zurückgegangen, denn die Märkte gehen davon aus, dass sich die jüngste Eskalation zwischen den USA und Iran als begrenzt und von kurzer Dauer erweisen wird.