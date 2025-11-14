Aktuell wird der Euro zu 0,9204 Franken gehandelt, das ist weniger als am Morgen mit 0,9222. Kurzzeitig ist der Euro gar bis auf 0,9186 Franken gesunken. Das ist der tiefste Stand in seiner Geschichte, wenn man die Kursausschläge vom 15. Januar 2015 ausklammert. Damals hatte die SNB den Euro-Mindestkurs von 1,20 Franken aufgehoben, was zu massiven Kursausschlägen geführt hatte.