Impulse waren dünn gesät, denn es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Und auch mit Blick auf den weiteren Wochenverlauf müssen Anleger insbesondere auf die mit Spannung erwarteten US-Jobdaten verzichten. Denn das US-Arbeitsministerium kann aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands den Bericht nicht wie geplant am Freitag veröffentlichen. Damit dürfte wohl die EZB-Zinssitzung am Donnerstag das Highlight der Woche sein, auch wenn hier keine Änderungen des Leitzinses erwartet werden.