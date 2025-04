In der Eurozone hat sich die Wirtschaftsstimmung im April stärker eingetrübt als erwartet. Derweil ist in den USA die Konsumentenstimmung bereits den fünften Monat in Folge gefallen, wie die am Nachmittag publizierten Zahlen zeigten. Besonders deutlich trübten sich im März die Erwartungen der Konsumenten ein, die auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2011 fielen. Aber auch die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechterte sich.