Die Gemeinschaftswährung wird bei 0,9324 Schweizer Franken gehandelt und damit ebenfalls etwas tiefer als am späten Nachmittag. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar mit einem das Kursniveau von 1,1593 nur wenig bewegt, behauptet sich damit gegenüber dem US-Dollar insgesamt auf einem erhöhtem Niveau.