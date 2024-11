Im Fokus stand mit dem ISM-Index auch ein vielbeachtetes Einkaufsmanager-Barometer. Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Oktober überraschend eingetrübt, wie das Institute for Supply Management mitteilte. Die Nachfrage bleibe gedämpft. Die Unternehmen würden wegen Bedenken über ein Wiederaufleben der Inflation weiterhin wenig Bereitschaft zeigen, in Kapital und Lagerbestände zu investieren.