Der mit Spannung erwartete monatliche US-Arbeitsmarktbericht steht am Freitag an. Allerdings ist noch unklar, ob er angesichts des Stillstands der Regierungsgeschäfte in den USA auch veröffentlicht wird. Der Datenausfall käme zu einer Zeit, in der die US-Notenbank Fed per Ende des Monats über einen weiteren Zinsschritt entscheiden müsse, sagte ein Marktbeobachter.