Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,7972 etwas schwächer als gegen Mittag (0,7959). Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1747 zeigt.
In den USA hat am Nachmittag der Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP unerwartet einen Beschäftigungsabbau in der US-Privatwirtschaft gezeigt. Trotz Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal seien die Arbeitgeber zurückhaltend bei Neueinstellungen, kommentierte die ADP-Chefökonomin. Damit sei erneut bestätigt worden, was man zuletzt auf dem Arbeitsmarkt beobachte.
Der mit Spannung erwartete monatliche US-Arbeitsmarktbericht steht am Freitag an. Allerdings ist noch unklar, ob er angesichts des Stillstands der Regierungsgeschäfte in den USA auch veröffentlicht wird. Der Datenausfall käme zu einer Zeit, in der die US-Notenbank Fed per Ende des Monats über einen weiteren Zinsschritt entscheiden müsse, sagte ein Marktbeobachter.
awp-robot/tp/rw
(AWP)