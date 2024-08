Das USD/EUR-Paar wurde derweil am Morgen bei 1,1135 gehandelt und damit leicht höher als am Vorabend mit 1,1111. Im 24-Stunden-Vergleich gibt sich ebenfalls nur wenig Bewegung. Die gossen Ausschläge im Nachgang zur Rede von Fed-Präsident Jerome Powell am Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sind damit verflacht.