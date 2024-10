In einem Zeitungsinterview bekräftigte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht beendet sei. «Das Ziel ist in Sicht, aber ich werde Ihnen nicht sagen, dass die Inflation schon besiegt ist», sagte Lagarde. Am Vortag hatte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mit Blick auf künftige Zinsentscheidungen Zurückhaltung angemahnt. «Ich rate dazu, vorsichtig zu bleiben und nichts zu überstürzen», sagte Nagel am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in Frankfurt laut Redetext.