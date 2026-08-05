In einem Kommentar geht Raiffeisen davon aus, dass der Franken mittelfristig wieder stärker gefragt sein dürfte. Der Euro habe im Juli zwar von den gestiegenen Energiepreisen und den Erwartungen einer strafferen Geldpolitik der EZB profitiert, angesichts der schwachen Konjunktur werde jedoch nicht mit weiteren Zinserhöhungen gerechnet, heisst es. Auch in den USA würden trotz der jüngsten Inflationssorgen stabile Leitzinsen erwartet. In dem weiterhin von geopolitischen Unsicherheiten geprägten Umfeld dürfte der Franken als sicherer Hafen daher wieder an Attraktivität gewinnen.