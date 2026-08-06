Weiter warten die Anleger auf zusätzliche Signale zu einer Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump stellte eine baldige Einigung in Aussicht, während das iranische Aussenministerium erklärte, eine gemeinsame Erklärung mit Oman zur Schifffahrt durch die Strasse von Hormus befinde sich in der Schlussphase. Dies dämpfte die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar. Parallel dazu gaben auch die Ölpreise leicht nach.