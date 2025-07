Weiterhin bleibe das Zollthema an den Finanzmärkten präsent, hiess es im Handel. US-Präsident Donald Trump hatte im globalen Zollstreit gegen den Nachbar Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent angeordnet. Zuvor hatte Trump bereits zahlreiche Briefe an andere Länder mit Zollankündigungen öffentlich gemacht. Doch in der Schweiz und in der EU ist die Post noch immer nicht eingetroffen.