Der Franken hat zum Euro am Dienstagmorgen im Vergleich zum Vorabend leicht angezogen. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9552 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Das Dollar/Franken-Paar verblieb über Nacht in einer engen Spanne um die Marke von 0,8624.