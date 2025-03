Die erhoffte Zustimmung des deutschen Bundestages zum geplanten Finanzpaket habe die Gemeinschaftswährung im Tagesverlauf gestärkt, heisst es am Markt. Mittlerweile hat der Deutsche Bundestag am Nachmittag der Grundgesetzänderung zugestimmt und damit den Weg frei gemacht für Milliardeninvestitionen in Verteidigung und Infrastruktur. Am Freitag muss noch der Bundesrat zustimmen.