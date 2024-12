Der Euro kostet am späten Nachmittag 0,9401 Franken und damit immer noch so viel wie am früheren Morgen und am Vorabend. Zum Dollar hat der Euro seit dem Mittag wieder etwas zugelegt und damit die Marke von 1,05 Dollar wieder in Besitz genommen. Das USD/CHF-Währungspaar ist wieder etwas auf 0,8949 Franken gesunken nach 0,8970 Franken kurz vor dem Mittag.