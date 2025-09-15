Die Abstufung der Kreditwürdigkeit von Frankreich durch die Ratingagentur Fitch am Wochenende hat den Euro nicht gross belastet. Denn dieser Schritt wurde von den Märkten nach dem Regierungswechsel von vergangener Woche und angesichts des Mangels an Aussichten auf eine Stabilisierung der Schulden bereits antizipiert.