Am frühen Abend fiel der US-Dollar auf 0,7868 Franken von 0,7905 am Nachmittag. Auch der Euro hat zum Dollar angezogen und geht zu 1,1631. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1595 Dollar gehandelt.
Dagegen hat sich das Euro-Franken-Paar leicht verbilligt. Am Abend wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9151 Franken gehandelt, nach 0,9166 am Nachmittag.
Vor allem die deutlich gesunkenen Ölpreise haben den Dollar geschwächt. Grund waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Verhandlungen mit dem Iran in der «Endphase» seien. Noch ist eine nachhaltige Öffnung der vor allem für Energietransporte wichtigen Meeresstrasse von Hormus aber nicht in Sicht.
Mit den erstarkten Friedenshoffnungen gaben auch die Renditen auf US- und europäische Anleihen deutlich nach. Dies zeigte sich auch in den Erwartungen an die nächsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Im FedWatch-Tool der CME Group sanken die Erwartungen an Leitzinserhöhungen im Jahresverlauf leicht.
awp-robot/cg
(AWP)