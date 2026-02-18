Analysten nutzten die Berichte für erste Gedankenspiele um einen Nachfolger. So hält es die ING beispielsweise für unwahrscheinlich, dass ein Kandidat aus Deutschland die Nachfolge antritt, da mit Ursula von der Leyen bereits die EU-Kommissionspräsidentschaft in deutscher Hand liege. Auch ein erneuter französischer EZB-Präsident nach Jean-Claude Trichet und Lagarde sei wohl auszuschliessen. Die Analysten sehen im Niederländer Klaas Knot einen Geheimfavoriten. So oder so ändere diese Diskussion wohl nichts an der aktuellen Geldpolitik der EZB.