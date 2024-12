Das Euro/Franken-Paar notierte am frühen Freitagmorgen bei 0,9367 und damit praktisch auf dem gleichen Stand wie am Nachmittag des 24. Dezember (0,9365). Und auch beim Dollar/Franken-Paar halten sich die Änderungen in Grenzen: Aktuell wird es zu 0,8997 gehandelt nach 0,9008 an Heiligabend. Das Euro/Dollar-Paar kostet derweil aktuell 1,0411 nach 1,0396 vor knapp 3 Tagen.