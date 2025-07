Die Kursauschläge am Devisenmarkt halten sich am Donnerstagvormittag in Grenzen. Das Geschehen habe sich nach weiteren Zollankündigungen des US-Präsidenten Donald Trump wieder beruhigt, heisst es am Markt. Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,7945 nach 0,7940 am Morgen gehandelt.