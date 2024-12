Die Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag zurück. Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihren Zinsentscheidungen auch stark am Arbeitsmarkt. Daher wird die Entwicklung der Beschäftigung in den USA an den Finanzmärkten stark beachtet. Am Markt wird mit einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung gerechnet, allerdings gelten die Daten unter anderem wegen der Auswirkungen von Wirbelstürmen als verzerrt.