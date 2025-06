Warten auf Zentralbanken

Wenig Kursbewegung gab es am Morgen auch nach der Zinsentscheidung der japanischen Notenbank. Die Bank of Japan hatte den Leitzins wie erwartet auf 0,50 Prozent belassen. Zudem kündigten die Notenbanker an, die Anleihekäufe in den kommenden Monaten zu reduzieren. Der japanische Yen war im Handel mit dem US-Dollar ebenfalls kaum verändert.