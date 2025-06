An den Devisenmärkten zeigt sich ebenfalls die Anspannung angesichts des Nahost-Konflikts und vor den anstehenden Notenbank-Entscheidungen. Während gebannt darauf gewartet wird, ob die USA in die kriegerischen Aktivitäten zwischen Israel und dem Iran eingreifen, müssen sowohl Fed am heutigen Abend als auch die SNB am morgigen Donnerstag über ihren weiteren Kurs entscheiden.