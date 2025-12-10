Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9375 quasi auf der Stelle und auch Dollar/Franken bewegte sich über Nacht mit Kursen von 0,8060 nicht. Auch die europäische Gemeinschaftswährung bliebt gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit mit Kursen von 1,1632 wenig verändert über dem Niveau von 1,16.