Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8020 Franken gehandelt. Auch zum Euro gibt der Greenback nach, wie der aktuelle Stand von 1,1452 beim Euro/Dollar-Paar zeigt nach 1,1433 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9185 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die Commerzbank geht davon aus, dass der Markt noch mehr der Zinserwartungen auspreisen muss, was den Dollar auch künftig etwas belasten dürfte. Zudem habe der Euro etwas Rückenwind vom Reformpaket der deutschen Bundesregierung bekommen. Auch wenn dieses nicht der «ganz grosse Wurf» sei, sei es immerhin ein Lebenszeichen aus Berlin.
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(AWP)