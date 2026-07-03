Die Commerzbank geht davon aus, dass der Markt noch mehr der Zinserwartungen auspreisen muss, was den Dollar auch künftig etwas belasten dürfte. Zudem habe der Euro etwas Rückenwind vom Reformpaket der deutschen Bundesregierung bekommen. Auch wenn dieses nicht der «ganz grosse Wurf» sei, sei es immerhin ein Lebenszeichen aus Berlin.