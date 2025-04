Aktuell kostet das Währungspaar Dollar/Franken 0,8158 nachdem es am Donnerstagmorgen noch bei 0,8529 notierte. Kurzzeitig hat der Dollar bei 0,81107 Franken einen neuen Tiefpunkt erreicht. Seitdem hat sich das Paar nur leicht erholt. Derweil hat der Dollar auch zum Euro an Wert verloren und wird zu 1,1397 Dollar gehandelt. Am Morgen mussten erst 1,1302 hingeblättert werden. Am Vortag waren es gar «nur» 1,1044.