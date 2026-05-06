Zum Franken hat der Dollar auf 0,7798 im Vergleich zum frühen Geschäft nur minim nachgegeben, im Vergleich zum Vorabend (0,7827) aber ebenfalls deutlicher. Und im Tiefpunkt im Vormittagshandel lag der Greenback gar bei 0,7781 Franken. Der Euro wiederum hat zum Franken auf 0,9173 von 0,9153 am Morgen etwas angezogen.
Zur Wochenmitte ist die Lage geprägt von Entspannungssignalen im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf eine Entschärfung der Lage, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen, wie schon in der Nacht auf Mittwoch bekannt wurde. Kurz vor Mittag sorgte eine Meldung von Axios, wonach die USA und der Iran kurz vor einer Einigung auf ein Kriegsende stünden, für zusätzliche Hoffnungen.
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(AWP)