Zur Wochenmitte ist die Lage geprägt von Entspannungssignalen im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf eine Entschärfung der Lage, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen, wie schon in der Nacht auf Mittwoch bekannt wurde. Kurz vor Mittag sorgte eine Meldung von Axios, wonach die USA und der Iran kurz vor einer Einigung auf ein Kriegsende stünden, für zusätzliche Hoffnungen.