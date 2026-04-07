So kostet die europäische Gemeinschaftswährung gegen Mittag 0,9236 Franken. Am frühen Morgen wurde der Euro noch zu 0,9215 Franken gehandelt. Auch zum Dollar zog der Euro merklich an und kostet aktuell 1,1569 US-Dollar. Am frühen Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1536 Dollar gehandelt.
Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich indes kaum von der Stelle. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7984.
Die Experten von ING sehen aber noch keine wirkliche Abkehr vom Dollar, solange der Konflikt nicht gelöst ist. Auch die immer noch sehr hohen Energiepreise stützten den Greenback. Nun warteten Anleger die weitere Entwicklung mit Blick auf das nahende Ende des Ultimatums ab.
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(AWP)