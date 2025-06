Hierzulande ist die Jahresteuerung erstmals nach vier Jahren wieder knapp in den negativen Bereich gefallen. Verschiedene Analysten haben in der Folge ihre Prognosen dahingehend bestätigt, dass die SNB in gut zwei Wochen die Zinsen wohl um 25 Basispunkte auf dannzumal 0 Prozent senken wird. Für eine grössere Zinssenkung in den negativen Bereich sei der Druck noch nicht gross genug, so der Tenor.