Zunächst habe der Dollar darunter «gelitten», dass die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed wieder deutlich zugenommen hätten. Grund dafür ist John Williams, der Fed-Präsident von New York. Dieser hatte sich zum Thema Zinssenkungen geäussert. Seine Worte seien dann sofort von allen als Hinweis auf eine Zinssenkung bei der nächsten Fed-Sitzung im Dezember interpretiert worden, sagt ein Händler.