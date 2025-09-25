So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9346 auf der Stelle. Auch das US-Dollar/Franken-Paar verharrt bei 0,7959 mehr oder weniger an Ort und Stelle. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich zum Dollar ebenfalls kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 1,1742 zeigt.