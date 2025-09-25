So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9346 auf der Stelle. Auch das US-Dollar/Franken-Paar verharrt bei 0,7959 mehr oder weniger an Ort und Stelle. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich zum Dollar ebenfalls kaum bewegt, wie der aktuelle Kurs von 1,1742 zeigt.
Hierzulande hat die SNB am Morgen den Leitzins nach zuvor sechs aufeinanderfolgenden Zinssenkungen bei 0,00 Prozent belassen. Wie ein Ökonom in Reaktion auf die SNB-Entscheidung sagte: «Wir erwarten, dass die Nullzinspolitik gekommen ist, um zu bleiben.»
Im weiteren Handelsverlauf stehen dann noch US-Daten im Fokus. Neben Daten zum Auftragseingang langlebiger Güter werden auch die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt publiziert. Wegen der besonderen Bedeutung für die weitere US-Zinspolitik stehen Arbeitsmarktdaten besonders im Fokus.
awp-robot/hr/ys
(AWP)