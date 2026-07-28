Die Aussicht auf unveränderte Zinsen lasten denn auch weiter auf dem Schweizer Franken. So notiert das Euro/Franken-Paar zwar gegenüber dem Vorabend unverändert bei 0,9311. Dies bedeutet für das Paar den höchsten Stand seit Januar. Und auch das Dollar/Franken-Paar ist gegenüber Montagabend mit 0,8192 kaum bewegt, steht aber gleichzeitig so hoch wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Das Euro/Dollar-Paar tritt bei 1,1366 ebenfalls auf der Stelle.