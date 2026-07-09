Die Ölpreise sind seit Montag um gut zehn Prozent nach oben geklettert. Die Korrelation zwischen dem Wechselkurs und dem Ölpreis ist aber deutlich zurückgegangen, erklärte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank in ihrem Morgenkommentar. Dies liege vor allem daran, dass sich der US-geldpolitische Ausblick von der Entwicklung des Ölpreises entkoppelt habe.