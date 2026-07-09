Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9226 mehr oder weniger auf der Stelle; gleiches gilt für das Dollar/Franken-Paar. Dieses bleibt ebenfalls in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8074.
Die Ölpreise sind seit Montag um gut zehn Prozent nach oben geklettert. Die Korrelation zwischen dem Wechselkurs und dem Ölpreis ist aber deutlich zurückgegangen, erklärte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank in ihrem Morgenkommentar. Dies liege vor allem daran, dass sich der US-geldpolitische Ausblick von der Entwicklung des Ölpreises entkoppelt habe.
Die Akteure an den Finanzmärkten setzten mittlerweile auf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, trotz des deutlichen Ölpreisrückgangs im Vergleich zu den Höchstständen nach dem Beginn des Iran-Krieges vor einigen Monaten.
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(AWP)