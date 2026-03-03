Der US-Dollar hat am Dienstagmorgen zu allen wichtigen Währungen Boden gut gemacht. Auch gegenüber den als «sicherer Hafen» geltenden Franken stieg der Dollar auf 0,7863 von 0,7814 am frühen Morgen. Auch der Euro kostet mit 1,1604 US-Dollar weniger als noch am Morgen. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von zuletzt 0,9124 mehr oder weniger auf der Stelle.