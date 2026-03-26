Zuletzt hatten sich Stimmungsindikatoren bereits deutlich eingetrübt. Je nachdem wie lange der Krieg anhalte und die Strasse von Hormus gesperrt bleibe, desto grösser würden die Auswirkungen auf die Realwirtschaft und mit den steigenden Ölpreisen auch die Inflations- und Zinsrisiken, hiess es.
Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9151 mehr oder weniger auf der Stelle. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7916.
Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1561 zeigt. Im Vergleich zum Vortag entfernte sich der Euro aber wieder etwas weiter von der Marke bei 1,16.
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(AWP)