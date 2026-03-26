Am Devisenmarkt bleiben die Sorgen um die weitere Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. Grosse Bewegungen gibt es nicht. Derzeit herrsche eine hohe Unsicherheit, wie es in diesem Konflikt weitergehe, hiess es am Markt. Vor diesem Hintergrund rückten die eigentlichen Konjunkturdaten in den Hintergrund.