Mit einem in dieser Dimension überraschenden Angriff auf den Iran hatte Israel in der Nacht auf Freitag im Nahen Osten einen neuen Kriegsschauplatz eröffnet. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und reagierte mit Gegenangriffen. Laut Commerzbank-Experte Michael Pfister bringt die Eskalation die Region an den Rand eines offenen Kriegs - davon könnten sichere Anlagen kurzfristig profitieren.