Derweil dürfte sich Experten zufolge die Volatilität rund um den Dollar generell erhöhen. Das liege an der fehlenden Klarheit des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh, so die Commerzbank. Es scheine so, als ob er es dem Markt überlassen wolle, selbst für höhere Renditen zu sorgen. Diese Taktik - also, die Phase erhöhter Preisgefahren ohne Zinserhöhung aber mit falkenhaften Beteuerungen auszusitzen - könne aber durchaus auch nach hinten losgehen. Umso wichtiger würden die Daten.