Die Unsicherheit an den Finanzmärkten hält auch zur Wochenmitte an. Das zeigt sich auch an den wenig bewegten Devisenkursen. Am heutigen Abend nach Börsenschluss wird US-Präsident Donald Trump ein neues Kapitel in seiner Zollpolitik schreiben. Angekündigt hat er bereits, neben den Autozöllen weitere Importabgaben zu verhängen.